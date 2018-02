finalitéjoomla templates

Les travaux d’une conférence maghrébine internationale, organisée par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), en collaboration avec l’Union Européenne, sur le thème « la pratique du marketing territorial dans les villes du Maghreb Arabe » , ont été ouverts lundi à Nouakchott. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah a mis en exergue à cette occasion, l'importance de l'action commune entre les Etats du Maghreb arabe, qui constitue un défi majeur au développement économique de cet espace, à travers une coopération et une complémentarité entre les villes et les gouvernements locaux de ces Etats, a-t-il dit. Il a souligné également le rôle important que les organisations des villes nationales et régionales espèrent jouer, aux côtés de leurs réseaux et acteurs de la société civile dans le Maghreb Arabe, pour promouvoir ces cités et développer les systèmes de gouvernance locale. Le ministre a loué le choix du thème de la conférence maghrébine, qui reflète une profonde compréhension des participants de leurs responsabilités pour développer les territoires, en mettant à profit les potentialités et les énergies locales ainsi qu’en appliquant le marketing sur ses ressources pour attirer les capitaux et les investissements nationaux et étrangers. Le secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe, M. Tiyib Baccouche a remercié, quant à lui la Mauritanie, pour la bonne organisation de cette rencontre et l’hospitalité généreuse, appelant les Etats maghrébins à intensifier leurs efforts afin d’opérer l'intégration et la complémentarité entre les pays frères du Maghreb arabe. L'Ambassadeur de l'Union Européenne, M. Jakomo Durazzo, avait prononcé un discours auparavant, dans lequel il a rappelé l'organisation de cette conférence en concomitance avec la reprise des voyages touristiques en Mauritanie et la mise en place d’une politique de décentralisation, illustrée par l’organisation de festivals dans les villes anciennes et la revalorisation du patrimoine local. Mme Serene Ablukh, la présidente du réseau des femmes pionnières et des affaires du Maghreb, a souligné dans son mot, l’importance de cette rencontre, pour assoir au plus vite la coopération entre les grandes villes du Maghreb, soulignant la similitude des défis et problèmes qu’elles rencontrent afin de créer un grand marché maghrébin capable de servir de catalyseur au développement de ces métropoles.

